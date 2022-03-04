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Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
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В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская эстафетная гонка 4x7,5 км. За медали до последнего этапа боролись четыре команды. С заключительного рубежа первыми ушли норвежцы, они и одержали победу. На второе место на последнем круге вышла сборная Швеции. Третьими финишировали французские биатлонисты. Борьбу за медали на финишной прямой проиграли немецкие спортсмены.

Сборная России досрочно завершила участие в Кубке мира после наложенных санкций – запрета на выступление со своим флагом и гимном.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:12.06,1 (0+7).
2. Швеция +10,6 (0+10).
3. Франция + 12,4 (0+7).
4. Германия +13,4 (0+8).
5. Австрия +1.44,7 (0+5).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
04 марта 2022, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:12:06.1
2
Швеция
+10.6
3
Франция
+12.4
Комментарии
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