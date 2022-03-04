Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская эстафетная гонка 4x7,5 км. За медали до последнего этапа боролись четыре команды. С заключительного рубежа первыми ушли норвежцы, они и одержали победу. На второе место на последнем круге вышла сборная Швеции. Третьими финишировали французские биатлонисты. Борьбу за медали на финишной прямой проиграли немецкие спортсмены.



Сборная России досрочно завершила участие в Кубке мира после наложенных санкций – запрета на выступление со своим флагом и гимном.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:12.06,1 (0+7).

2. Швеция +10,6 (0+10).

3. Франция + 12,4 (0+7).

4. Германия +13,4 (0+8).

5. Австрия +1.44,7 (0+5).