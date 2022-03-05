Кайса Мякяряйнен в платье попробовала себя в роли фигуристки

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен попробовала себя в фигурном катании. Она вышла на лёд вместе с другой финской спортсменкой Петрой Олли, которая выступает за сборную Финляндии по борьбе.
Публикация доступна в «инстаграме» Кайсы Мякяряйнен.
«Я и Петра Олли получили шанс попробовать себя в фигурном катании. Под руководством прекрасной бывшей профессиональной фигуристки и многократным призёром различных турниров Лауры Лепистё.
Как это было трудно! Но очень весело! Это то, чем я могла бы заняться чуть раньше. И не только из-за платья», — написала Мякяряйнен у себя в «инстаграме».
Напомним, в декабре 2021 года исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разделить победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 между норвежкой Турой Бергер и финкой Кайсой Мякяряйнен с учётом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой.
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