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Вход для зрителей на этапе Кубка России по биатлону в Уфе будет свободным

Вход для зрителей на этапе Кубка России по биатлону в Уфе будет свободным
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Вход для зрителей на этапе Кубка России по биатлону в Уфе будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Соревнования в Уфе пройдут с 12 по 16 марта и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин – спринты (финал Кубка России), гонки преследования и большие масс-старты (все в рамках чемпионата России).

Расписание Кубка России:
Спринт, мужчины – 12 марта
Спринт, женщины – 12 марта
Гонка преследования – 14 марта
Гонка преследования – 14 марта
Большой масс-старт – 16 марта
Большой масс-старт – 16 марта.

Напомним, биатлонисты из Беларуси также примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые состоятся в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года.

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