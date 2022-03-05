Вход для зрителей на этапе Кубка России по биатлону в Уфе будет свободным

Вход для зрителей на этапе Кубка России по биатлону в Уфе будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Соревнования в Уфе пройдут с 12 по 16 марта и будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин – спринты (финал Кубка России), гонки преследования и большие масс-старты (все в рамках чемпионата России).

Расписание Кубка России:

Спринт, мужчины – 12 марта

Спринт, женщины – 12 марта

Гонка преследования – 14 марта

Гонка преследования – 14 марта

Большой масс-старт – 16 марта

Большой масс-старт – 16 марта.

Напомним, биатлонисты из Беларуси также примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые состоятся в Уфе и Тюмени в марте-апреле 2022 года.