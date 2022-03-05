Жаклен — о КМ: разочарован тем, что не вижу здесь украинцев и даже россиян с белорусами

Французский биатлонист Эмильен Жаклен отреагировал на неучастие российских, белорусских и украинских биатлонистов на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
«Я очень разочарован тем, что не вижу здесь украинцев и даже россиян и белорусов, потому что я думаю, что им нечего поделать с этой ситуацией. Говорил с некоторыми из них, и никто не хочет войны. Всегда грустно видеть, что эти спортсмены — жители тех стран, которые связаны негативными событиями. Я бы всё же предпочёл, чтобы ничего из этого не было.
Меня чуть-чуть беспокоит, что я продолжаю соревноваться в такой период. Может создаваться впечатление, что я эгоистичен. Но, с одной стороны, продолжать заниматься спортом, значит подарить немного счастья в такие времена», – приводит La Dauphine Libere слова Жаклена.
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