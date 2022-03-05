Стина Нильссон прокомментировала первый личный подиум на Кубке мира в роли биатлонистки

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон прокомментировала завоевание первого личного подиума в качестве биатлонистки. Нильссон заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Я так счастлива и горжусь собой. У меня выдался действительно классный день. Моё тело было именно таким, каким я хотела его чувствовать. Последний выстрел был очень важным, я рада, что собралась и смогла попасть.

Это шок от радости, которой нет равных. У меня есть чувство, что вся команда рада за меня», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.

Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. Будучи лыжницей, Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.