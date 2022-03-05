Норвежка Рагнхильд Фемстейневик выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Швейцарии

На седьмом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария) завершился финал женского суперспринта. Победу одержала норвежка Рагнхильд Фемстейневик, допустившая единственный промах на заключительном огневом рубеже. Второе место заняла немецкая спортсменка Анна Вайдель, третьей стала француженка Лу Жанмонно. Призёры также допустили по одному промаху.



Российские биатлонистки не принимали участия в соревнованиях, так как вынуждены были досрочно завершить сезон из-за санкций IBU.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Ленцерхайде, Швейцария

Суперспринт. Женщины



1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 20.26,4 (1 промах).

2. Анна Вайдель (Германия) +6,9 (1).

3. Лу Жанмонно (Франция) +11,9 (1).

4. Юни Арнеклейв (Норвегия) +19,3 (3).

5. Йенни Энодд (Норвегия) +23,5 (2).

6. Марион Визенсартер (Германия) +32,8 (2).