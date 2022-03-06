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Норвежцы заняли два первых места в масс-старте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

Норвежцы заняли два первых места в масс-старте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде
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В Ленцерхайде (Швейцария) завершился мужской масс-старт на Кубке IBU. Соревнования завершились триумфом норвежцев, которые заняли два места на пьедестале.

Быстрее всех 15-километровую гонку пробежал норвежец Эндре Стрёмсхейм. Он допустил один промах и завершил дистанцию за 37 минут 12 секунд. Его соотечественник Йоханнес Дале показал второй результат. Он уступил победителю 50,6 секунды. Тройку лучших замкнул немец Филипп Хорн. С тремя промахами он отстал от победителя на 1 минуту 3 секунды.

Примечательно, что в топ-10 по итогам гонки вошли сразу пять норвежцев и четыре немца. И лишь 10-е место занял француз Себастьен Маон.

Биатлон. Кубок IBU. Масс-старт. Ленцерхайде (Швейцария), Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 37.12,9 (1)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) + 50,6 (2)
3. Филипп Хорн (Германия) + 1.03,1 (3)

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 7, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Масс-старт-60 15 км
06 марта 2022, воскресенье. 12:30 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
37:12.9
2
Йоханнес Дале
Норвегия
+50.6
3
Филипп Хорн
Германия
+1:03.1
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