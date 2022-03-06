Норвежцы заняли два первых места в масс-старте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

В Ленцерхайде (Швейцария) завершился мужской масс-старт на Кубке IBU. Соревнования завершились триумфом норвежцев, которые заняли два места на пьедестале.

Быстрее всех 15-километровую гонку пробежал норвежец Эндре Стрёмсхейм. Он допустил один промах и завершил дистанцию за 37 минут 12 секунд. Его соотечественник Йоханнес Дале показал второй результат. Он уступил победителю 50,6 секунды. Тройку лучших замкнул немец Филипп Хорн. С тремя промахами он отстал от победителя на 1 минуту 3 секунды.

Примечательно, что в топ-10 по итогам гонки вошли сразу пять норвежцев и четыре немца. И лишь 10-е место занял француз Себастьен Маон.

Биатлон. Кубок IBU. Масс-старт. Ленцерхайде (Швейцария), Мужчины

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 37.12,9 (1)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) + 50,6 (2)

3. Филипп Хорн (Германия) + 1.03,1 (3)