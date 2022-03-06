Фийон Майе: конечно, без братьев Бё, Латыпова и Смольского плотность результатов ниже

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе ответил, следит ли за распределением баллов в общем зачёте Кубка мира, лидером которого является.
«Я оставлю расчёты для вас (смеётся)! Я действительно получаю удовольствие от того, что могу правильно готовиться к гонкам и стрелять чисто. Именно гонки будут говорить за меня, а не баллы, потому что я могу влиять только на свои выступления, а не соперников. Моя цель состоит в том, чтобы получать удовлетворение от гонок.
Конечно, в целом, без братьев Бё, Латыпова, Смольского и других плотность результатов на финише немного ниже.
Но Бё более или менее пропускают этапы по собственной воле, в отличие от русских, украинцев и белорусов. Это совсем другой случай, печально, что идёт военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы живём в современном мире, я и представить себе не мог, что военная спецоперация может начаться так близко к дому», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.
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