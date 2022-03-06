Кентен Фийон Майе выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов Кубка мира

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал «Малый хрустальный глобус», став победителем в зачёте пасьютов Кубка мира. Сегодня, 6 марта, он выиграл гонку преследования в Контиолахти (Финляндия).

В сезоне-2021/2022 остаётся лишь одна из семи гонок преследования. В шести из них Фийон Майе набрал 325 очков. Второе место в общем зачёте этого вида гонок занимает швед Себастиан Самуэльссон (239). Он потерял шансы догнать французского биатлониста, так как за победу в оставшейся гонке преследования в норвежском Хольменколлене швед сможет получить максимум 60 очков.

29-летний Фийон Майе является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Пекине. Также в китайской столице Кентен сумел выиграть 3 серебряных медали.

Отметим, что Кентен с разницей в 174 очка лидирует в общем зачёте Кубка мира.