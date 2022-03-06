Российский биатлонист Карим Халили заявил, что примет участие в Югорском лыжном марафоне

Призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, что примет участие в Югорском лыжном марафоне. Гонка пройдёт с 7 по 10 апреля в Ханты-Мансийске.
«Как только наш международный сезон закончился, первым делом мне мой тренер Егор Сорин сказал: «А почему бы тебе не съездить на Дёминский марафон?». Я просто не знал, что он будет в эти сроки. Как только узнал про эту возможность, то сразу принял решение соревноваться. Люблю марафоны, но больше получалось бегать в них уже в конце сезона. Доволен, что получилось принять участие. Я и в Югорском марафоне побегу. Есть возможность получать удовольствие от сезона, принимать участие там, где хочешь», — приводит слова Халили «РИА Новости Спорт».
Напомним, Халили занял четвёртое место в 15-м Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске.
- 6 марта 2022
-
18:18
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:19
-
15:18
-
14:32
-
13:25
-
13:12
-
12:56
-
09:29
- 5 марта 2022
-
21:03
-
20:06
-
18:37
-
17:51
-
16:35
-
16:26
-
15:52
-
15:17
-
14:13
-
12:54
-
10:53
-
10:18
- 4 марта 2022
-
22:25
-
18:17
-
17:47
-
09:28
- 3 марта 2022
-
23:39
-
22:10
-
21:27
-
20:56
-
18:55
-
18:06
-
17:44