Российский биатлонист Карим Халили заявил, что примет участие в Югорском лыжном марафоне

Призёр Олимпийских игр — 2022 в эстафете, российский биатлонист Карим Халили рассказал, что примет участие в Югорском лыжном марафоне. Гонка пройдёт с 7 по 10 апреля в Ханты-Мансийске.

«Как только наш международный сезон закончился, первым делом мне мой тренер Егор Сорин сказал: «А почему бы тебе не съездить на Дёминский марафон?». Я просто не знал, что он будет в эти сроки. Как только узнал про эту возможность, то сразу принял решение соревноваться. Люблю марафоны, но больше получалось бегать в них уже в конце сезона. Доволен, что получилось принять участие. Я и в Югорском марафоне побегу. Есть возможность получать удовольствие от сезона, принимать участие там, где хочешь», — приводит слова Халили «РИА Новости Спорт».

Напомним, Халили занял четвёртое место в 15-м Дёминском марафоне на 50 км свободным стилем, который прошёл в Рыбинске.