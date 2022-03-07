Тренер сборной России прокомментировал отстранение биатлонистов на юниорском ЧМ в США

Старший тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин прокомментировал отстранение подопечных от эстафет на юниорском чемпионате мира, который проходил в Солджер-Холлоу в США в конце февраля — начале марта.

«Когда мы приехали в США 16 февраля, никаких проблем не было. Затем, когда вышел первый пресс-релиз IBU, нам объявили, что мы должны выступать без флага и гимна, в нейтральной экипировке. Отношение при этом было нормальное. Поинтересовались, будем ли мы вообще выступать? К тому моменту у меня уже состоялся разговор с президентом СБР Виктором Майгуровым, и он сказал, что да, мы выступаем. Что касается экипировки, мы сразу сказали, что другой у нас нет, ничего заклеивать мы не будем, и этот вопрос больше не поднимался. Название страны в протоколе нам сразу поменяли, наш флаг на вакс-кабине мы оставили, его никто не трогал.

А 1 марта, когда с утра пришла новость, что отстранили наших лыжников, стало ясно, к чему всё идет. После официальной тренировки накануне эстафет Макс Кобб (член исполкома IBU, американец. — Прим. «Чемпионата») передал нам решение исполкома IBU о том, что нас отстраняют от соревнований. Всё было сделано очень вежливо – «извините, мы сожалеем, но другого решения нет». Так наши соревнования преждевременно закончились без эстафет. Мы смотрели их на следующий день. Думаю, могли бы поучаствовать в распределении призовых мест у ребят. Но эстафета была очень сильная, тех же норвежцев оставили на третьем месте, хотя по составу они смотрелись вне конкуренции», — цитирует Брагина пресс-служба Союза биатлонистов России.

