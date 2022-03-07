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Тренер сборной России рассказал, как биатлонисты восприняли отстранение на юниорском ЧМ

Тренер сборной России рассказал, как биатлонисты восприняли отстранение на юниорском ЧМ
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Старший тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин прокомментировал отстранение подопечных от эстафет на юниорском чемпионате мира, который проходил в Солджер-Холлоу в США в конце февраля — начале марта. Специалист рассказал о реакции биатлонистов на отстранение.

«Никакой паники у нас не было. Сразу провели собрание с ребятами, с персоналом. Объяснили ситуацию, предупредили, что, если будут какие-то провокации, какое-то недоброе отношение – не надо ни на что отвечать, любые возникающие проблемы решаем только через тренеров.

Ситуация менялась по нескольку раз в день, когда стали отменяться авиарейсы и закрывалось воздушное пространство, когда развернули последний самолёт из России в Америку. В этом плане тоже паники не было. У нас был полный контакт с СБР, мы понимали, что нас никто не бросит. Все, кто должен, были вовлечены в эту работу. Всё решалось штатно. Не думаю, что это как-то отражалось на спортсменах», — цитирует Брагина пресс-служба Союза биатлонистов России.

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