Тренер сборной России рассказал, как биатлонисты восприняли отстранение на юниорском ЧМ

Старший тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин прокомментировал отстранение подопечных от эстафет на юниорском чемпионате мира, который проходил в Солджер-Холлоу в США в конце февраля — начале марта. Специалист рассказал о реакции биатлонистов на отстранение.

«Никакой паники у нас не было. Сразу провели собрание с ребятами, с персоналом. Объяснили ситуацию, предупредили, что, если будут какие-то провокации, какое-то недоброе отношение – не надо ни на что отвечать, любые возникающие проблемы решаем только через тренеров.

Ситуация менялась по нескольку раз в день, когда стали отменяться авиарейсы и закрывалось воздушное пространство, когда развернули последний самолёт из России в Америку. В этом плане тоже паники не было. У нас был полный контакт с СБР, мы понимали, что нас никто не бросит. Все, кто должен, были вовлечены в эту работу. Всё решалось штатно. Не думаю, что это как-то отражалось на спортсменах», — цитирует Брагина пресс-служба Союза биатлонистов России.

