Юрий Каминский оценил возможность приглашения Никиты Крюкова в сборную России по биатлону

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2010 года в спринте Никиты Крюкова. Ранее Крюков, который сообщил об окончании срока действия контракта со сборной Китая по лыжным гонкам, не исключил, что перейдёт на тренерскую работу в сборную России по биатлону.

«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры.

Да, я хотел бы иметь в составе сборной команды России, не важно какой, как можно больше квалифицированных спортсменов, которые отличаются высоким уровнем психологической подготовки и уверенности, спортивным духом — если говорить о бывших спортсменах в качестве тренеров», — приводит слова Юрия Каминского ТАСС.