Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юрий Каминский оценил возможность приглашения Никиты Крюкова в сборную России по биатлону

Юрий Каминский оценил возможность приглашения Никиты Крюкова в сборную России по биатлону
Комментарии

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2010 года в спринте Никиты Крюкова. Ранее Крюков, который сообщил об окончании срока действия контракта со сборной Китая по лыжным гонкам, не исключил, что перейдёт на тренерскую работу в сборную России по биатлону.

«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры.

Да, я хотел бы иметь в составе сборной команды России, не важно какой, как можно больше квалифицированных спортсменов, которые отличаются высоким уровнем психологической подготовки и уверенности, спортивным духом — если говорить о бывших спортсменах в качестве тренеров», — приводит слова Юрия Каминского ТАСС.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022