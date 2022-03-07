Юрий Каминский оценил возможность приглашения Никиты Крюкова в сборную России по биатлону
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал слова олимпийского чемпиона 2010 года в спринте Никиты Крюкова. Ранее Крюков, который сообщил об окончании срока действия контракта со сборной Китая по лыжным гонкам, не исключил, что перейдёт на тренерскую работу в сборную России по биатлону.
«Никита Крюков бежит впереди паровоза. Он же и сказал, что это наши с ним разговоры.
Да, я хотел бы иметь в составе сборной команды России, не важно какой, как можно больше квалифицированных спортсменов, которые отличаются высоким уровнем психологической подготовки и уверенности, спортивным духом — если говорить о бывших спортсменах в качестве тренеров», — приводит слова Юрия Каминского ТАСС.
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