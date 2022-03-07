Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафетах российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) не примет участия в финальном этапе Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на личного тренера и супруга спортсменки Ильшата Нигматуллина.

Кайшева потратит это время на восстановление после Олимпиады в Пекине (Китай). При этом Ульяна готовится выступить на чемпионате России – 2022. Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Расписание этапа Кубка России в Уфе:

Спринт, мужчины – 12 марта

Спринт, женщины – 12 марта

Гонка преследования – 14 марта

Гонка преследования – 14 марта

Большой масс-старт – 16 марта

Большой масс-старт – 16 марта.