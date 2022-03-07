Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафетах российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) не примет участия в финальном этапе Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на личного тренера и супруга спортсменки Ильшата Нигматуллина.
Кайшева потратит это время на восстановление после Олимпиады в Пекине (Китай). При этом Ульяна готовится выступить на чемпионате России – 2022. Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
Расписание этапа Кубка России в Уфе:
Спринт, мужчины – 12 марта
Спринт, женщины – 12 марта
Гонка преследования – 14 марта
Гонка преследования – 14 марта
Большой масс-старт – 16 марта
Большой масс-старт – 16 марта.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
18:39
-
18:04
-
16:26
-
13:46
-
11:00
-
10:12
- 6 марта 2022
-
20:31
-
20:18
-
19:48
-
18:18
-
18:16
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:19
-
15:18
-
14:32
-
13:25
-
13:12
-
12:56
-
09:29
- 5 марта 2022
-
21:03
-
20:06
-
18:37
-
17:51
-
16:35
-
16:26
-
15:52
-
15:17
-
14:13
-
12:54
-
10:53
-
10:18
- 4 марта 2022
-
22:25
Партнерский контент