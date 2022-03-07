Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе

Ульяна Нигматуллина пропустит финальный этап Кубка России в Уфе
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2022 в эстафетах российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) не примет участия в финальном этапе Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на личного тренера и супруга спортсменки Ильшата Нигматуллина.

Кайшева потратит это время на восстановление после Олимпиады в Пекине (Китай). При этом Ульяна готовится выступить на чемпионате России – 2022. Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Расписание этапа Кубка России в Уфе:

Спринт, мужчины – 12 марта
Спринт, женщины – 12 марта
Гонка преследования – 14 марта
Гонка преследования – 14 марта
Большой масс-старт – 16 марта
Большой масс-старт – 16 марта.

«Более строгое наказание было бы лучше». Что говорят об отсутствии России на биатлоне «Более строгое наказание было бы лучше». Что говорят об отсутствии России на биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022