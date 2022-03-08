Эдуард Латыпов прокомментировал отстранение от международных соревнований
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Призёр Олимпийских игр – 2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал решение IBU отстранить россиян от международных соревнований.
«Конечно, обидно, что не удалось побороться за общий зачёт. Но в любом случае у нас есть внутренние соревнования, где мы можем показать и проявить себя. Эту ситуацию в команде уже отпустили, потому что прошло достаточно времени. Все уже целенаправленно готовятся к финалу Кубка России в Уфе и к заключительным гонкам в Тюмени. То есть весь настрой направлен на внутренние соревнования.
Сейчас пока не связывался с биатлонистами из других стран. Они сейчас бегают и сосредоточены на Кубке мира. Пока сообщений от них не было», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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