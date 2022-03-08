«Весна на севере». Даниил Серохвостов показал фото в -20 градусов

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов выложил свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен показал, как тренируется при температуре -20 градусов Цельсия.
«Весна на севере», — подписал он фото.
Фото: «инстаграм» даниила серохвостова
Даниил Серохвостов выступал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), однако не завоевал ни одной медали. Его лучшим результатом стало 19-е место в спринтерской гонке. Сборная России по биатлону завоевала четыре награды на этих Играх: серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и в смешанной эстафетах и бронзу в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).
В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр Россия оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.
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