Расписание этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Отепя

С 10 по 13 марта в Отепя (Эстония) пройдёт предпоследний этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Отепя, Эстония. Расписание соревнований

10 марта

16:30 мск — спринт, мужчины.

11 марта

16:30 — спринт, женщины.

12 марта

15:00 — масс-старт, мужчины.

17:15 — масс-старт, женщины.

13 марта

14:30 — смешанная эстафета, мужчины/женщины, 4 х 6 км.

17:15 — смешанная эстафета, супермикст, мужчины/женщины, 2 х 6 + 2 х 7,5 км

Общий зачёт Кубка мира возглавляет француз Кентен Фийон Майе, на счету которого 756 очков. Вторым идёт его соотечественник Эмильен Жаклен, у него 582 очка. Замыкает тройку швед Себастиан Самуэльссон (541 очко). У женщин первую тройку составляют норвежка Марте Рёйселанд (728 очков), шведка Эльвира Эберг (631 очко) и белоруска Динара Алимбекова (589 очков).



Сборная России на оставшихся этапах Кубка мира не выступит.