Иван Черезов отреагировал на решение Ульяны Нигматуллиной сняться с финала Кубка России

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал решение российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной сняться с финального этапа Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта.

«Ульяна, конечно, примет участие в чемпионате России. Решение о пропуске этапа Кубка России было принято тренерским штабом, с которым она работает.

Не думаю, что это принципиальный момент — ехать на Кубок России или нет. Видимо, было переутомление в течение сезона. Наверняка нужно было немного разгрузиться. Она готовится к чемпионату России», — приводятся слова Ивана Черезова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.