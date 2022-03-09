Иван Черезов отреагировал на решение Ульяны Нигматуллиной сняться с финала Кубка России
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Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал решение российской биатлонистки Ульяны Нигматуллиной сняться с финального этапа Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта.
«Ульяна, конечно, примет участие в чемпионате России. Решение о пропуске этапа Кубка России было принято тренерским штабом, с которым она работает.
Не думаю, что это принципиальный момент — ехать на Кубок России или нет. Видимо, было переутомление в течение сезона. Наверняка нужно было немного разгрузиться. Она готовится к чемпионату России», — приводятся слова Ивана Черезова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат России по биатлону пройдёт в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
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