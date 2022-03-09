Гвиздонь побьёт рекорд Бьорндалена

Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь в ближайшие выходные примет участие в этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Это будет первый старт многоопытной польской спортсменки в этом сезоне Кубка мира. На данный момент она участвовала в соревнованиях Кубка IBU в Идре, Осрбле, Нове-Място, а также в чемпионате Европы в Арбере. Ее лучший результат в этом году — 32-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, сообщает Sport.pl.

Благодаря своему попаданию в основной состав сборной Польши 42-летняя спортсменка войдет в историю этой спортивной дисциплины. Гвиздонь примет участие в 27-м розыгрыше Кубка мира, что станет уникальным достижением. На данный момент он делит рекорд с легендарным Уле-Эйнаром Бьорндаленом — оба спортсмена провели на аренах Кубка мира по 26 сезонов подряд.