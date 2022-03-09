Опубликован старт-лист на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Отепя

Опубликован старт-лист на мужской спринт, который пройдёт в рамках девятого этапа Кубка мира в Отепя (Эстония). Гонка состоится завтра, 10 марта, в 16:30 мск.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты в Отепя не выступят, так как были отстранены от международных соревнований решением IBU в связи с военной спецоперацией России на Украине.

Биатлон. Кубок мир. 9 этап, Отепя. Спринт, 10 км. Мужчины.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

13. Симон Детьё (Франция)

16. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия)

19. Кентен Фийон Майе (Франция, лидер Кубка мира)

20. Мартин Понсилуома (Швеция)

22. Тарьей Бё (Норвегия)

25. Бенедикт Долль (Германия)

29. Эмильен Жаклен (Франция)

32. Эрик Лессер (Германия).