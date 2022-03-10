Белорусские биатлонисты прилетели в Уфу на Кубок России
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Сборная Беларуси по биатлону прилетела в Уфу, где пройдёт Кубок России. Спортсмены из Беларуси также примут участие в соревнованиях. Ранее белорусов и россиян отстранили от международных соревнований из-за санкций.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Belarusbiathlon.
Состав сборной Беларуси.
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов.
Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.
Ожидается, что Смольский, Алимбекова и Лещенко выступят только в Уфе, а на чемпионате России в Тюмени к команде присоединятся Сергей Бочарников и Анна Сола, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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