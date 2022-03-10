Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд выиграл спринт на восьмом этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау-валь-Риданна (Италия) в рамках восьмого этапа Кубка IBU завершился мужской спринт на 10 км. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд. Он допустил 1 промах и преодолел дистанцию за 24 минуты 33,6 секунды.
Второй результат показал немец Марко Гросс. Он уступил норвежцу 11 секунд и не допустил промахов на двух огневых рубежах. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Германии Филипп Хорн, допустивший 3 промаха и уступивший Бьонтегорду 15,4 секунды.
Напомним, российские биатлонисты были отстранены от соревнований в качестве санкций после начала специальной военной операции на Украине.
Биатлон. Кубок IBU. Спринт, мужчины. Риднау-валь-Риданна, Италия
1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 24.33,6 (1)
2. Марко Гросс (Германия) +11,0 (0)
3. Филипп Хорн (Германия) +15,4 (3).
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