Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд выиграл спринт на восьмом этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау-валь-Риданна (Италия) в рамках восьмого этапа Кубка IBU завершился мужской спринт на 10 км. Победителем гонки стал норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд. Он допустил 1 промах и преодолел дистанцию за 24 минуты 33,6 секунды.

Второй результат показал немец Марко Гросс. Он уступил норвежцу 11 секунд и не допустил промахов на двух огневых рубежах. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Германии Филипп Хорн, допустивший 3 промаха и уступивший Бьонтегорду 15,4 секунды.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от соревнований в качестве санкций после начала специальной военной операции на Украине.

Биатлон. Кубок IBU. Спринт, мужчины. Риднау-валь-Риданна, Италия

1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 24.33,6 (1)

2. Марко Гросс (Германия) +11,0 (0)

3. Филипп Хорн (Германия) +15,4 (3).