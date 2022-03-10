Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем мужского спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

Француз преодолел дистанцию за 22 минуты и 27,4 секунды, избежав промахов. Легрейд, который также точно стрелял, уступил победителю 7,2 секунды. Долль без промахов отстал на 11,1 секунды.

Напомним, российские биатлонисты не участвуют в этапе Кубка мира в Отепя. После начала специальной военной операции на Донбассе россиян отстранили от соревнований. Пока неизвестно, когда они смогут вновь выступить на Кубке мира.

Биатлон. Кубок мира. Отепя (Эстония). Спринт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 22.27,4 (0)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +7,2 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) +11,1 (0)

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +16,3 (0)

5. Роман Рес (Германия) +29,6 (0)

6. Витаутас Строля (Литва) +30,1 (0)

7. Эрик Лессер (Германия) +30,8 (1)

8. Беньямин Вегер (Швейцария) +31,9 (0)

9. Фабьен Клод (Франция) +34,2 (0)

10. Тарьей Бё (Норвегия) +34,5 (0).