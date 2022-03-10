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Анна Сола сомневается в участии на чемпионате России по биатлону из-за ситуации на Украине

Анна Сола сомневается в участии на чемпионате России по биатлону из-за ситуации на Украине
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Белорусская биатлонистка Анна Сола сомневается, стоит ли ей участвовать в чемпионате России в Тюмени. Это связано с обстановкой на Украине. Также на решение Солы влияет спортивное руководство Беларуси и отношение к ней её окружения, в том числе украинцев. Об этом сообщает Metaratings.

Отметим, что 8 марта Сола объявила о досрочном завершении сезона. Позже появилась информация, что она должна присоединиться к сборной Беларуси в Тюмени для участия в чемпионате России.

Напомним, чемпионат России по биатлону состоится с 30 марта по 3 апреля. В нём примут участие российские и белорусские спортсмены.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Не позднее ближайшего заседания исполкома, проведение которого запланировано на 17 марта, будет обсуждаться возможное лишение национальных федераций России и Беларуси членства в организации.

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