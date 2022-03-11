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Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию с украинцем Пидручным, призванным в армию

Себастиан Самуэльссон прокомментировал ситуацию с украинцем Пидручным, призванным в армию
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал то, что чемпиона мира 2019 года в гонке преследования, украинца Дмитрия Пидручного призвали в армию на фоне военной спецоперации России на Украине.

«Трудно это принять. Это ужасно. В то же время очень сложно понять, каково это — жить в такое время. Я надеюсь, что мне никогда не придётся столкнуться с этим в непосредственной близости.

Понятно, что спорт не так важен, когда видишь, что происходит на Украине. Там ужасное развитие событий. Важно, чтобы мы взяли на себя ответственность, и я думаю, что в этот раз спорт проявил себя хорошо, продемонстрировав ясную позицию. Мы объединяем усилия и делаем всё возможное, чтобы поддержать Украину», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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