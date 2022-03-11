Рёйселанд ответила на вопрос о возможном завершении карьеры

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд рассказала о самочувствии и проблемах, которые возникают из-за травмы бедра. Несмотря на сложности, трёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что не думает об уходе из спорта.



«Я чувствую боль, когда бегу на лыжах. Но, по крайней мере, на лыжах лучше, чем на лыжероллерах. Пожалуй, лучший способ перемещения — велосипед.



После сезона я снова всё обдумаю и решу вместе с врачами. Хочу находиться в нормальном состоянии, когда завершу карьеру. Хочу быть уверенной, что не зашла слишком далеко.



С моим бедром ситуация лучше не станет. Возможно, мне придётся ещё больше бегать на лыжах и делать специальную подготовку. Будет ли это препятствием к продолжению карьеры? Пока не знаю. Но я очень люблю сложные задачи. Здорово делать то, что кажется невозможным.



Сейчас у меня ещё идёт сезон. Пока не думаю о том, что будет дальше. Будет апрель, чтобы найти все ответы», — цитирует норвежку TV2.

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