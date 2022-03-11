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Француженка Жулия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя

Француженка Жулия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя
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Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Симон допустила один промах на двух огневых рубежах, но смогла опередить безупречно стрелявших Ванессу Фойгт из Германии и норвежку Каролин Оффигстад Кноттен, которые стали призёрами соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 20.45,8 (1 промах).
2. Ванесса Фойгт (Германия) +11,0 (0).
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +12,8 (0).
4. Денизе Херрман (Германия) +16,1 (1).
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +21,9 (1).
6. Ханна Эберг (Швеция) +23,0 (1)
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +24,6 (1).
8. Эльвира Эберг (Швеция) +33,5 (2).
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +34,2 (1).
10. Марте Рёйселанд (Норвегия) +35,5 (2).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Отепя, Эстония
Женщины. 7.5 км Спринт
11 марта 2022, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
20:45.8
2
Ванесса Фойгт
Германия
+11.0
3
Каролин Оффигстад Кноттен
Норвегия
+12.8
Комментарии
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