Француженка Жулия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Симон допустила один промах на двух огневых рубежах, но смогла опередить безупречно стрелявших Ванессу Фойгт из Германии и норвежку Каролин Оффигстад Кноттен, которые стали призёрами соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Жулия Симон (Франция) – 20.45,8 (1 промах).
2. Ванесса Фойгт (Германия) +11,0 (0).
3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +12,8 (0).
4. Денизе Херрман (Германия) +16,1 (1).
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +21,9 (1).
6. Ханна Эберг (Швеция) +23,0 (1)
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +24,6 (1).
8. Эльвира Эберг (Швеция) +33,5 (2).
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +34,2 (1).
10. Марте Рёйселанд (Норвегия) +35,5 (2).
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