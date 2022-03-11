Француженка Жулия Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей спринтерской гонки на девятом этапе Кубка мира в Отепя (Эстония). Симон допустила один промах на двух огневых рубежах, но смогла опередить безупречно стрелявших Ванессу Фойгт из Германии и норвежку Каролин Оффигстад Кноттен, которые стали призёрами соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жулия Симон (Франция) – 20.45,8 (1 промах).

2. Ванесса Фойгт (Германия) +11,0 (0).

3. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +12,8 (0).

4. Денизе Херрман (Германия) +16,1 (1).

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +21,9 (1).

6. Ханна Эберг (Швеция) +23,0 (1)

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +24,6 (1).

8. Эльвира Эберг (Швеция) +33,5 (2).

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +34,2 (1).

10. Марте Рёйселанд (Норвегия) +35,5 (2).