Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Польская биатлонистка Гвиздонь побила рекорд Бьорндалена

Польская биатлонистка Гвиздонь побила рекорд Бьорндалена
Комментарии

Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь побила рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству сезонов, проведённых в Кубке мира.

На финише спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Отепя Гвиздонь стала лишь 66-й, показав 55-й ход с отставанием в 1 минуту 37,1 секунды от лидера. Магдалена впервые в сезоне вернулась в основу национальной сборной, чтобы установить сразу два достижения. Рекорд по количеству сезонов в Кубке мира теперь принадлежит польке и равен 27. Кроме того, 42-летняя Гвиздонь стала самой возрастной биатлонисткой соревнований в текущем сезоне.

Дебют спортсменки на Кубке мира состоялся ещё в сезоне-1995/1996. Гвиздонь — единственная представительница Польши, которая побеждала на этапах Кубка мира. Это произошло дважды: в 2013 и 2016 годах. Всего на счету Магдалены восемь подиумов на Кубке мира: два золота, два серебра и четыре бронзы.

Новый мировой рекорд в биатлоне. Польская биатлонистка умудрилась превзойти Бьорндалена Новый мировой рекорд в биатлоне. Польская биатлонистка умудрилась превзойти Бьорндалена
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022