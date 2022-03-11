Польская биатлонистка Гвиздонь побила рекорд Бьорндалена

Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь побила рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству сезонов, проведённых в Кубке мира.

На финише спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Отепя Гвиздонь стала лишь 66-й, показав 55-й ход с отставанием в 1 минуту 37,1 секунды от лидера. Магдалена впервые в сезоне вернулась в основу национальной сборной, чтобы установить сразу два достижения. Рекорд по количеству сезонов в Кубке мира теперь принадлежит польке и равен 27. Кроме того, 42-летняя Гвиздонь стала самой возрастной биатлонисткой соревнований в текущем сезоне.

Дебют спортсменки на Кубке мира состоялся ещё в сезоне-1995/1996. Гвиздонь — единственная представительница Польши, которая побеждала на этапах Кубка мира. Это произошло дважды: в 2013 и 2016 годах. Всего на счету Магдалены восемь подиумов на Кубке мира: два золота, два серебра и четыре бронзы.