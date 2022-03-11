Каминский высказался о возможном завершении карьеры Бабиковым и Цветковым

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном завершении карьеры Антоном Бабиковым и Максимом Цветковым.

Оба биатлониста не попали в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира сезона-2021/2022, однако после Нового года вошли в основной состав: Бабиков — через Кубок IBU, а Цветков и вовсе начиная с Кубка России. Цветков выступил на Олимпиаде в Пекине, став бронзовым призёром в эстафете, а Бабиков был первым запасным.

«Сейчас сложно об этом говорить. С одной стороны, оба спортсмена в любой момент могут захотеть остановиться. С другой, 30 лет — далеко не предельный возраст для биатлониста. Антон — разумный спортсмен, сам прекрасно понимает, где и сколько ему не хватило. Поэтому я бы не стал утверждать, что он подавлен психологически. Напрямую мы на эту тему с Бабиковым не говорили, но он наверняка понимает, в чём ещё нужно прибавлять», — приводит слова Каминского RT.