Эдуард Латыпов прокомментировал провальное выступление в спринте на Кубке СБР

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил провальное выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Латыпов занял 25-е место, допустив 4 промаха на двух огневых рубежах. Гонку уверенно выиграл белорус Антон Смольский.
«Паршиво. Не получилось сегодня. Ничего не буду говорить. Что бы не сказал – будет звучать как оправдание. Состояние плохое, лыжи не едут. Не знаю, короче. Подошел к стойке загнанный, стоял, всего мотало. Пытался зацеливать, но ничего не получалось», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине. Таким образом, россияне и белорусы досрочно завершили кубковый сезон-2021/2022.
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