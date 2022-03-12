Карим Халили: хотелось бы результат получше, белорусы нас обыграли

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Халили занял 9-е место, допустив 2 промаха. Гонку уверенно выиграл белорус Антон Смольский.

«Хотелось бы результат получше, ход побыстрее и стрельбу почище. Хорошо, что у нас есть возможность соревноваться. Столько болельщиков – пока остаётся наслаждаться атмосферой. Белорусы нас обыграли. Показывают, что форма у них сейчас хорошая.

Я выходил со штрафного круга, а Даниил Серохвостов заходил туда. Посмотрели друг на друга, обменялись парой слов – у кого сколько промахов. Потом уже ушли на трассу», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».