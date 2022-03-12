Антон Смольский – после победы в Уфе: планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе.

«Форма очень хорошая, планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь. Огромная благодарность СБР за приглашение, потому что для профессионала соревноваться – это самое важное. Возможность продлить сезон дорогого стоит.

Основная мотивация – это хорошая работа на рубеже и трассе. Понятно, за что мы боремся на Кубке мира, тут такого нет. Но лидеры русского биатлона здесь, с ними приятно бороться, потому что они входят в число мировых лидеров», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Кубок Союза биатлонистов России (СБР). Спринт, мужчины. 10 км.

1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.29,1 (1 промах).

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание +47,8 (0).

3. Александр Логинов (Россия) +50,4 (1).

4. Кирилл Бажин (Россия) +1.04,9 (1).

5. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.05,5 (0).

6. Никита Лобастов (Беларусь) +1.08,1 (1)…

9. Карим Халили (Россия) +1.17,6 (2)…

13. Даниил Серохвостов (Россия) +1.28,3 (3)…

19. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,5 (1)…

25. Эдуард Латыпов (Россия) +2.09,5 (4).