Антон Смольский – после победы в Уфе: планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе.
«Форма очень хорошая, планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь. Огромная благодарность СБР за приглашение, потому что для профессионала соревноваться – это самое важное. Возможность продлить сезон дорогого стоит.
Основная мотивация – это хорошая работа на рубеже и трассе. Понятно, за что мы боремся на Кубке мира, тут такого нет. Но лидеры русского биатлона здесь, с ними приятно бороться, потому что они входят в число мировых лидеров», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».
Кубок Союза биатлонистов России (СБР). Спринт, мужчины. 10 км.
1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.29,1 (1 промах).
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — отставание +47,8 (0).
3. Александр Логинов (Россия) +50,4 (1).
4. Кирилл Бажин (Россия) +1.04,9 (1).
5. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.05,5 (0).
6. Никита Лобастов (Беларусь) +1.08,1 (1)…
9. Карим Халили (Россия) +1.17,6 (2)…
13. Даниил Серохвостов (Россия) +1.28,3 (3)…
19. Евгений Гараничев (Россия) +1.44,5 (1)…
25. Эдуард Латыпов (Россия) +2.09,5 (4).
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