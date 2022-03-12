Серохвостов: круто, что люди пришли. Раньше на Кубке России тебе только тренеры орали

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Серохвостов занял 13-е место, допустив 3 промаха. Гонку уверенно выиграл белорус Антон Смольский.

«Я неплохо шёл, но 13-е место на финише с тремя промахами – такой себе результат. На следующей гонке буду стараться заехать повыше. Вообще, перед гонкой было ощущение, что ноги очень быстрые, но на третьем круге мне дало по ногам, и дальше было не так быстро. Но я делал работу на сборе, ощущал себя отлично. Думал, что здесь побегу так быстро, как никогда.

На Кубке России такой поддержки никогда не было. Круто, что люди пришли, что они болеют, поддерживают от старта до финиша. На самом деле, побольше бы таких стартов в России. Раньше на Кубке страны на трассе тебе только тренеры орали, и никакой поддержки.

Смольский в такой форме будет вне конкуренции? Да вы что, ха-ха! На самом деле, да», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».