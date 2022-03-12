Васильев: проблемы Латыпова со стрельбой никуда не делись. Белорусы готовы лучше

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги мужского спринта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Его уверенно выиграл белорус Антон Смольский. Второе место занял ещё один представитель Беларуси — Дмитрий Лазовский. Тройку призёров замкнул россиянин Александр Логинов.
«Сложно оценивать сегодняшние результаты. Не скажу, что белорусы прямо сильно опередили россиян. Делай на один-два промаха меньше тот же Серохвостов или Латыпов — вот они все здесь. Белорусы, наоборот, справились со стрельбой, хорошо бежали ходом — молодцы.
Смольский всё-таки серебряный призёр Олимпийских игр — это серьёзный конкурент на сегодняшний день. Всё не так трагично, но, как всегда, не хватило со стрельбой.
У Латыпова и Серохвостова есть проблемы со стрельбой. У Латыпова они появились ещё перед Олимпиадой. Я говорил, что на это надо обращать внимание, очень осторожно ставить Эдуарда. К сожалению, я не был услышан Каминским, и проблемы со стрельбой проявились именно в эстафетах.
На Кубке России проблема со стрельбой никуда не делась. У всех была разная подготовка, многие готовились к Олимпиаде, и форма уже прошла. Белорусы сосредоточились на стрельбе, поэтому всё получилось. Видимо, они готовы чуть лучше», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 марта 2022
-
12:49
-
12:25
-
11:58
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:17
-
11:11
-
11:06
-
10:56
-
10:43
-
10:33
-
10:01
-
06:19
- 11 марта 2022
-
23:40
-
19:27
-
17:42
-
16:44
-
14:45
-
09:13
-
09:04
- 10 марта 2022
-
21:13
-
17:59
-
17:40
-
17:11
-
13:46
-
12:32
-
07:53
- 9 марта 2022
-
20:03
-
18:46
-
16:29
-
14:27
-
13:29