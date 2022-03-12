Васильев: проблемы Латыпова со стрельбой никуда не делись. Белорусы готовы лучше

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил итоги мужского спринта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. Его уверенно выиграл белорус Антон Смольский. Второе место занял ещё один представитель Беларуси — Дмитрий Лазовский. Тройку призёров замкнул россиянин Александр Логинов.

«Сложно оценивать сегодняшние результаты. Не скажу, что белорусы прямо сильно опередили россиян. Делай на один-два промаха меньше тот же Серохвостов или Латыпов — вот они все здесь. Белорусы, наоборот, справились со стрельбой, хорошо бежали ходом — молодцы.

Смольский всё-таки серебряный призёр Олимпийских игр — это серьёзный конкурент на сегодняшний день. Всё не так трагично, но, как всегда, не хватило со стрельбой.

У Латыпова и Серохвостова есть проблемы со стрельбой. У Латыпова они появились ещё перед Олимпиадой. Я говорил, что на это надо обращать внимание, очень осторожно ставить Эдуарда. К сожалению, я не был услышан Каминским, и проблемы со стрельбой проявились именно в эстафетах.

На Кубке России проблема со стрельбой никуда не делась. У всех была разная подготовка, многие готовились к Олимпиаде, и форма уже прошла. Белорусы сосредоточились на стрельбе, поэтому всё получилось. Видимо, они готовы чуть лучше», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.