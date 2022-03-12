«Круто соревноваться с мировыми лидерами». Смольский высказался о выступлении на Кубке СБР

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от выступления на Кубке союза биатлонистов (СБР), который стартовал в Уфе. Смольский уверенно выиграл спринтерскую гонку. Его преимущество над ближайшим преследователем составляет более 47 секунд.

«По приезде в Раубичи после Олимпиады мы ежедневно тренировались. Мне без тренировок очень сложно. Да и мы понимали, что в любом случае ещё будем выступать на соревнованиях. Возможно, проводили бы их дома, но получили приглашение на чемпионат и Кубок России. Круто соревноваться с мировыми лидерами, которые здесь присутствуют.

Трасса очень непростая, требует готовности. Особое внимание тут нужно обратить на тактику прохождения дистанции. Также я доволен стрельбой. Да, один промах, но всё нормально.

В гонке преследования задача только одна – качественно отработать и победить», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».