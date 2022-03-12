Стало известно, кто поборется с Виктором Майгуровым за пост президента СБР
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов будет баллотироваться в президенты СБР. Его конкурентом станет действующий руководитель организации Виктор Майгуров, который пробыл на посту два года (с июля 2020-го).
«Считаю, что смогу вывести российский биатлон на новый уровень», — сказал Нуждов в эфире «Матч ТВ».
Выборы президента СБР запланированы на июнь 2022 года.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине. В результате россияне и белорусы досрочно завершили кубковый сезон-2021/2022.
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