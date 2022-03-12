Казакевич вырвала победу у Резцовой в спринте на Кубке Союза биатлонистов России

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выиграл спринт на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Казакевич провела гонку без промахов. Второй результат показала Кристина Резцова. Тройку призёров замкнула представительница Беларуси Ирина Лещенко (Кривко).

Кубок Союза биатлонистов России (СБР). Спринт, женщины. 7,5 км.

1. Ирина Казакевич (Россия) – 22.50,5 (0 промахов)

2. Кристина Резцова (Россия) – отставание +3,4 (1)

3. Ирина Лещенко (Беларусь) +9,6 (0)

4. Динара Алимбекова (Беларусь) +19,9 (2)

5. Тамара Дербушева (Россия) +37,5 (1)

6. Юлия Дроздова (Россия) +42,4 (0).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.

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