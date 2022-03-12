Алимбекова: не была в восторге от поездки в Россию. Но тренеры сказали, что нужно ехать

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, почему решила принять участие в Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.
«Скажу сразу, не была в восторге от того, что придётся приехать посоревноваться в России, поддержать нашу команду. Вы знаете, что я сперва сказала, что сезон закончен. И, действительно, я не готовилась дальше соревноваться. Грубо говоря, у меня не было никакого настроения и мотивации. Потому что мне всё-таки было что сказать на Кубке мира.
Когда я узнала, что нас не допустят, то, можно сказать, почти не тренировалась. Как-то не было такого удовольствия — но раз мы уже здесь, надо выходить и соревноваться.
Почему решила приехать? Тренеры сперва дали нам право выбора, я подумала и решила, что не поеду соревноваться. У меня есть некоторые вопросы по здоровью, которые хотелось бы решить чуть пораньше. Я получила разрешение от тренерского штаба и не готовилась сюда. Но буквально за вечер до вылета тренеры позвонили и сказали, что нужно ехать, заканчивать сезон, потому что нужна соревновательная практика. Слишком рано закончился сезон, а у нас есть рабочие контракты, которые надо выполнять. У меня отпуск только в апреле, поэтому я обязана сейчас быть здесь», — сказала Алимбекова в микст-зоне.
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