«Да что ж такое!» Анфиса Резцова — о промахе Кристины в спринте на Кубке СБР
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала серебро дочери, Кристины Резцовой в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Единственный промах не позволил Кристине выиграть гонку, её опередила Ирина Казакевич.
«Честно говоря, не удалось посмотреть сегодняшнюю гонку. У Кристины промах? Да что ж такое! Дочка — молодец. Жалко, что отрыв чуть больше трёх секунд. Могла бы и на Олимпиаде так выступать, а не только на Кубке России.
Казакевич тоже молодец, что отстрелялась по нулям. Классно, что мы проводим такие соревнования с белорусскими спортсменами. Очень приятно видеть с нами белорусов», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 12 марта 2022
-
14:26
-
14:19
-
13:43
-
13:34
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
13:12
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:25
-
11:58
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:17
-
11:11
-
11:06
-
10:56
-
10:43
-
10:33
-
10:01
-
06:19
- 11 марта 2022
-
23:40
-
19:27
-
17:42
-
16:44
-
14:45
-
09:13
-
09:04
- 10 марта 2022
-
21:13
-
17:59
Партнерский контент