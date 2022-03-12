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«Да что ж такое!» Анфиса Резцова — о промахе Кристины в спринте на Кубке СБР

«Да что ж такое!» Анфиса Резцова — о промахе Кристины в спринте на Кубке СБР
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала серебро дочери, Кристины Резцовой в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР). Единственный промах не позволил Кристине выиграть гонку, её опередила Ирина Казакевич.

«Честно говоря, не удалось посмотреть сегодняшнюю гонку. У Кристины промах? Да что ж такое! Дочка — молодец. Жалко, что отрыв чуть больше трёх секунд. Могла бы и на Олимпиаде так выступать, а не только на Кубке России.

Казакевич тоже молодец, что отстрелялась по нулям. Классно, что мы проводим такие соревнования с белорусскими спортсменами. Очень приятно видеть с нами белорусов», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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