Казакевич – о победе на Кубке СБР: когда уходила с рубежа, Шашилов хлопал в ладоши

Призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.
«Я была очень рада вернуться домой. Естественно, мы настраивались на Кубок мира. У меня был очень большой заряд и мотивация вернуться туда, взять свою первую личную медаль на таком уровне. Это была моя основная цель на нынешний сезон. А когда нам объявили, что мы никуда не едем, наступила сильная апатия, которая держалась порядка двух дней, ничего не хотелось делать. Потом, когда приняли решение, что будем соревноваться в России, мы включились в работу, в тренировки. То, что мы вернулись домой через четыре месяца, придало сил.
Своего тренера Шашилова я всегда слышу, на всех гонках. Перед гонкой я спросила его, где он будет стоять. Он ответил, что на рубеже. Я сказала, что, кажется, грядёт ноль. Потому что это была первая гонка в сезоне, когда он был не на трассе. Как видите, была права. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши: давно у меня не было чистой стрельбы. Так что тренер сегодня радовался вместе со мной», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
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