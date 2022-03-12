Кристина Резцова: случайно узнала, что не первая в спринте. У меня автографы, интервью

Призёр Олимпиады-2022 в эстафетах российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала завоевание серебра в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня было нелегко, потому что большой промежуток между стартами. Дома была больше откаточная, восстановительная работа, нужно было перестроиться с Китая на Россию. Первые дней семь я ходила и не понимала, что происходит, день или ночь. Последняя скоростная работа была даже недоделана, потому что было плохое самочувствие. Приехала сюда — и не скажу, что чувствовала себя плохо, чувствовала я себя хорошо. Но было очень тяжело, пришлось потерпеть.

Я сегодня выиграла серебряную медаль, а не проиграла золото. Я очень довольна. Но не было той лёгкости, которую ты набираешь от старта к старту. В принципе в таком состоянии, которое есть сейчас, я хорошо пробежала. Супер, что это всё в борьбе и нет таких огромных отрывов.

Сегодня было интересно, второе место — это отличный результат. Если честно, я вообще не видела выступление Ирины. Случайно узнала, что не первая (смеётся). У меня автограф, автограф, интервью, поэтому я и не видела.

Насколько важны болельщики? Это классная атмосфера, от которой мы отвыкли. Когда я пришла на старт, меня чуть, простите, не разорвали. Но я сейчас с удовольствием пойду и со всеми пообщаюсь. Важно победить? Важно кайфануть! Как я весь сезон говорю и делаю: важно удовольствие от того, что я бегу, стреляю, от каждого шага, от каждой гонки, каждого результата в независимости от того, хороший он или плохой. У меня свои цели, мне сейчас важно найти свою стрельбу, которую я пытаюсь найти весь сезон. Сейчас каждый старт – удовольствие, тем более конец сезона. Когда нужно было бороться и драться, мы уже отбегали. Сейчас я хочу просто наслаждаться солнечной погодой и каждой гонкой», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».