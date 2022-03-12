Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ярошенко: не удивлён победе Казакевич. Спал психологический груз, и Ирина начала стрелять

Ярошенко: не удивлён победе Казакевич. Спал психологический груз, и Ирина начала стрелять
Комментарии

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал результаты спринтерских гонок на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который стартовал в Уфе. У мужчин спринт выиграл белорус Антон Смольский, у женщин – россиянка Ирина Казакевич.

«У мужчин белорусы молодцы, хорошо выступили. Они хорошо готовы.

Говоря о женском спринте, совсем не удивлён победой Ирины Казакевич. Видимо, спал психологический груз, поэтому она начала хорошо стрелять. Думаю, она сможет закрепить свой успех», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с военной спецоперацией России на Украине.

Теперь наш главный биатлон — это Кубок России. Почему смотреть его будет интересно? Теперь наш главный биатлон — это Кубок России. Почему смотреть его будет интересно?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022