Ирина Лещенко оценила бронзу, завоёванную в спринте на Кубке СБР

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко (Кривко) прокомментировала завоевание бронзы в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«У меня такой медали ещё не было, эта первая. Приятно. Всегда приятно показывать хороший результат и быть на пьедестале. Тут очень хорошо поддерживают белорусских спортсменов, люди добрые, открытые. Всё замечательно.

Гонка далась не совсем легко. Последний старт был 16 февраля на Олимпийских играх, потом мы находились на сборе. Дальше я думала, что мы вообще не будем выступать, что сезон завершился. Тренировочный план уже был по одной тренировке в день. Рада, что получилось так неплохо пробежать.

В чём секрет белорусских спортсменов? Мужчины, наверное, больше тренировались, чем мы (смеётся). У нас всех есть большое желание работать над собой. Это показывают и наша мужская сборная, которая в этом году невероятно подтянулась, и девчонки, Динара и Аня, демонстрируют очень хорошие результаты. Они молодые, думаю, у них ещё всё впереди, и они будут на высоком уровне ещё не один сезон», — сказала Лещенко в эфире «Матч ТВ».