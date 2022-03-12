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Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм. Россияне разобраны

Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм. Россияне разобраны
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от первых гонок на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня была проверка на профессионализм, которую прошли белорусы. У наших же парней это не совсем получилось. Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны. Кроме, может быть, Логинова. Падин требовательный тренер, его философия очевидна. Ничего страшного не произошло, ребята будут собираться. У нас расстелили ковры для спортсменов, а люди немного потерялись. Надо себя находить.

Казакевич большая молодец, к ней никаких вопросов нет. Очень верю в Ирину. Главное, что она приобретает уверенность. Хороший старт, прекрасная борьба. По подиумам у нас с белорусами, кстати, счёт 3:3.

Не совсем корректно сравнивать Кубок СБР с Кубками мира по атмосфере, потому что в Европе всё-таки были ограничения. Уфа же — просто великолепна! Замечательные соревнования. Я получил большое удовольствие от общения с публикой, влюблённой в биатлон. Башкортостану и болельщикам хочется сказать огромное спасибо!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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