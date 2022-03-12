Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм. Россияне разобраны

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от первых гонок на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).

«Сегодня была проверка на профессионализм, которую прошли белорусы. У наших же парней это не совсем получилось. Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны. Кроме, может быть, Логинова. Падин требовательный тренер, его философия очевидна. Ничего страшного не произошло, ребята будут собираться. У нас расстелили ковры для спортсменов, а люди немного потерялись. Надо себя находить.

Казакевич большая молодец, к ней никаких вопросов нет. Очень верю в Ирину. Главное, что она приобретает уверенность. Хороший старт, прекрасная борьба. По подиумам у нас с белорусами, кстати, счёт 3:3.

Не совсем корректно сравнивать Кубок СБР с Кубками мира по атмосфере, потому что в Европе всё-таки были ограничения. Уфа же — просто великолепна! Замечательные соревнования. Я получил большое удовольствие от общения с публикой, влюблённой в биатлон. Башкортостану и болельщикам хочется сказать огромное спасибо!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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