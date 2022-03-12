Кристина Резцова – об «Инстаграме»: слава богу, если всё это уберут или заблокируют!

Призёр Олимпиады-2022 в эстафетах российская биатлонистка Кристина Резцова ответила, что ей обиднее всего будет потерять: «Инстаграм», «Фейсбук» или «Макдональдс».

«Слава богу, если всё это уберут или заблокируют! Сейчас мне грустно терять время. Я реально зависаю в «Инстаграме», лучше бы погулять сходила. Могла бы получать деньги за рекламу? Не в деньгах счастье. Не в этом суть. Я получаю удовольствие от того, что делаю. Я не живу только чтобы зарабатывать на этом», — сказала Резцова в микст-зоне.

Также Кристина ответила, беспокоится ли насчёт потери лыжного спонсора.

«У меня пока нет проблем с лыжами. У меня есть контракт, но мне не писали ничего. Очень сложно купить лыжи не за границей», — сказала россиянка.