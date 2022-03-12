Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов на Кубке IBU

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) завоевала «Малый хрустальный глобус» в рамках Кубка IBU по программе гонок преследования.
В активе Буртасовой 144 очка, в сезоне-2021/2022 Евгения выигрывала пасьют, становилась второй и 11-й. Россиянка не сумела принять участие в заключительной гонке преследования, на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия) из-за отстранения от международных соревнований. Однако это не помешало ей завоевать трофей. Её ближайшая преследовательница норвежка Йенни Энодд в Риднау стала четвёртой.
Кубок IBU. Зачёт гонок преследования. Женщины
1. Евгения Буртасова (Россия) – 144 балла
2. Йенни Энодд (Норвегия) – 139
3. Каролин Коломбо (Франция) – 112.
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