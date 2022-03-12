Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов на Кубке IBU

Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов на Кубке IBU
Комментарии

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) завоевала «Малый хрустальный глобус» в рамках Кубка IBU по программе гонок преследования.

В активе Буртасовой 144 очка, в сезоне-2021/2022 Евгения выигрывала пасьют, становилась второй и 11-й. Россиянка не сумела принять участие в заключительной гонке преследования, на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия) из-за отстранения от международных соревнований. Однако это не помешало ей завоевать трофей. Её ближайшая преследовательница норвежка Йенни Энодд в Риднау стала четвёртой.

Кубок IBU. Зачёт гонок преследования. Женщины

1. Евгения Буртасова (Россия) – 144 балла
2. Йенни Энодд (Норвегия) – 139
3. Каролин Коломбо (Франция) – 112.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата»

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022