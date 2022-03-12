Немец Филипп Хорн выиграл пасьют на этапе Кубка IBU, сын Рико Гросса завоевал бронзу

В Риднау (Италия) завершилась мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка IBU. Её победителем стал немец Филипп Хорн, вторым финишировал норвежец Эрленд Бьонтегорд, третье место занял Марко Гросс (сын четырёхкратного олимпийского чемпиона Рико Гросса).
Биатлон. Кубок IBU, 8-й этап. Риднау. Гонка преследования, мужчины. 12,5 км.
1. Филипп Хорн (Германия) – 31.44,7 (1 промах).
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание 40,9 (4).
3. Марко Гросс (Германия) +49,7 (2).
4. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) +1.06,9 (3).
5. Джордже Марьян Колтя (Румыния) +1.17,2 (1).
6. Харальд Эйгар (Норвегия) +1.29,5 (2).
Напомним, российские биатлонисты участия в соревнованиях не принимают. Решением Международного союза биатлонистов (IBU) они были отстранены от международных стартов в связи с военной спецоперацией России на Украине.
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