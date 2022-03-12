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Кентен Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»

Кентен Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус». В активе француза на момент завершения девятого этапа Кубка мира 870 очков.

Сегодня, 12 марта, в Отепя (Эстония) Кентен завоевал серебро в масс-старте, тем самым лишив ближайшего преследователя соотечественника Эмильена Жалкена даже математических шансов на борьбу за трофей. Жаклен в прошедшей гонке занял восьмое место, на данный момент у него 625 баллов в общем зачёте Кубка мира.

Для двукратного олимпийского чемпиона Фийона Майе это первый БХГ в карьере, ранее он три года подряд занимал третье место по итогам сезона.

Таким образом, Кентен прервал победную серию норвежца Йоханнеса Бё, который три года подряд становился лучшим биатлонистом мира.

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