Ирина Казакевич: задача на пасьют — справиться с собой

Ирина Казакевич прокомментировала победу в спринте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.



«Сегодня по дистанции я шла очень ровно, все три круга. Последние метров 600 я включилась уже в борьбу, потому что основной целью было справиться со стрельбой. Меня очень сильно подгоняли от последнего подъёма и всю финишную прямую. Здесь стояло много болельщиков, они гнали меня вперёд, и мне хватило сил. Это замечательно. Надеюсь, что большая часть болельщиков приедет нас поддержать в Тюмень. Это невероятные эмоции, спасибо большое. Мы очень счастливы соревноваться здесь, несмотря на то, что нас лишили участия на Кубке мира. Спасибо большое организаторам соревнованиям в Уфе. Отличная атмосфера, нас смотрит вся страна.

Задача на пасьют — справиться с собой. Это всегда так. Нужно ставить себе цель борьбы с собой, преодолевать себя, чтобы мы дальше могли показывать свой классный международный статус. Здесь мы соревнуемся между регионами, но в любом случае каждая гонка — это борьба с собой.

Давление? Мне некогда об этом думать. Моя цель — работать, совершенствоваться. Как удалось сохранить соревновательный настрой? Когда я вернулась домой, пару дней были немножко напряжённых, были встречи, награждения, а потом мы включились в тренировочный режим. У нас прекрасные условия для тренировок в Свердловской области. Не было такого, что мы лежали на кровати. Мы готовились к этапам Кубка мира, к сожалению, не получилось выехать, но тем не менее у нас была неделя до чемпионата России здесь», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».