Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Отепя (Эстония) завершилась женская гонка с общего старта. Победу одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй с двумя промахами стала немка Денизе Херрман, третьей – норвежка Марте Рёйселанд, зашедшая на один штрафной круг.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 34.41,6 (1 промах).
2. Денизе Херрман (Германия) +4,5 (2).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +4,8 (1).
4. Линн Перссон (Швеция) +5,9 (1).
5. Франциска Пройс (Германия) +8,1 (1).
6. Ванесса Фойгт (Германия) +13,8 (0).
7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +15,2 (3).
8. Тириль Экхофф (Норвегия) +17,4 (2).
9. Ханна Эберг (Швеция) +27,1 (2).
10. Маркета Давидова (Чехия) +40,4 (2).
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